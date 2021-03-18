Шипы белка южноафриканского штамма коронавируса SARS-CoV-2 в 10 раз хуже связываются с антителами, выработанными после вакцинации. Это свидетельствует о необходимости разработки новой вакцины.

Об этом речь идет в препринте исследования международной группы молекулярных биологов на bioRxiv.

С осени 2020 года в мире зафиксировали несколько новых штаммов SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus type 2), которые имеют несколько мутаций в рецептор-связывающем домене (RBD) белке-шипе.

Группа ученых решила оценить, как мутации белка-шипа влияют на распознавание иммунных сывороток против COVID-19 на основе мРНК.

“Мы получили частички SARS-CoV-2 RBD с одиночными мутациями в области рецепторсвязывающего домена (RBD) (E484K, K417N, N501Y) или со всеми тремя мутациями вместе, как это произошло в новых вариантах B.1.351 (Южная Африка). и P.1 (Бразилия)” – говорится в исследовании.

Анализы исследования показали, что антитела, которые начали вырабатываться после вакцинации, распознают RBD как “оригинального” коронавируса, так и мутантных с более высокой активностью, чем антитела после болезни.

При этом распознавание мутировавших штаммов K417N и N501Y было в 2,5–3 раза снижено, в то время как E484K и тройной мутант распознавались в 10 раз хуже.

Ученые подчеркнули, что Е484К – это ключевая мутация для потери перекрестной активности антител.