Это были шесть дней музыки, выставок, театра, литературных чтений и дискуссий, интерактивных детских программ и бесед под ясенем с людьми, создают изменения.

В общем прошло около 40 событий, часть из которых транслировались онлайн.

Тема, которая в этом году объединила разные жанры искусства в едином пространстве – “Город мастеров”. А месседж Bouquet Kyiv Stage 2020, который возник во время карантина – “Жизнь продолжается!”.

В этом году Bouquet Kyiv Stage стал фестивалем премьер. В его фокусе были украинские художники, а также Голос во всех его проявлениях.

“Когда мы формировали новую программу, то вдруг увидели, что основной участник этого года – это Голос. Он пронизывает музыкальную программу, воплощается в многообразии пения – это и спектакли, и оперы, и хоры. И это, наверное, тоже не случайно. Потому что пение – это проводник в высокие формы бытия. Именно поэтому Голос стал матрицей программы фестиваля Bouquet KyivStage – 2020 “, – говорит Ирина Буданська, соучредитель и идейная вдохновительница фестиваля.

Именно с Голоса, который наполнил город, начался нынешний фестиваль. Концерт-открытие “Простоспив” происходил на колокольне “Софии Киевской”. Там музыку Виктории Полевой выполнял хор AVE и звучали колокола. Организаторы фестиваля объясняют: это было символическое возвращение голоса города после длительного карантинного молчания. Пение и музыка доносились до слушателей с высоты, накрывали и окутывали – и это был новый и необычный концертный опыт.

В первый день Bouquet Kyiv Stage произошло еще одно важное для культурной сферы событие – презентация проекту 211 floor. Это платформа для качественного культурного контента, которая является объединением четырех категорий – социальной сети, сервиса для режиссуры видео, стриминга и продажи билетов на онлайн и оффлайн события. Проект инициировали Евгений Уткин и Влад Троицкий. В команде проекту – Андрей Сирченко, Дмитрий Кошевой, Василий Кривонос, Татьяна Фикс.

“Последние полгода мы все оказались в ситуации, когда были вынуждены ограничить живое общение. Особенно это почувствовали люди искусства, для которых одной из крупнейших мотиваций самовыражение и живая взаимодействие с публикой. Виртуальный мир, конечно, не может заменить реальный, но может предложить то новое, – говорит Евгений Уткин, соучредитель фестиваля Bouquet Kyiv Stage и платформы 211 floor. – Идея проекту 211 floor – уйти в виртуальный мир. Кое-кто хочет полететь на Марс, а мы планируем построить виртуальный дом. Сначала будет сайт, а через некоторое время – и приложение, с помощью которого можно будет видеть и выбирать события, которые происходят во всем мире, и общаться друг с другом “.

Музыка является основным направлением Bouquet Kyiv Stage. Одной из центральных музыкальных событий этого года стал музыкальный марафон “ЛЯТОШИНСКИЙ – ГАЛА”, посвященный выдающемуся украинскому композитору Борису Лятошинскому. Куратор проекту – пианист Евгений Громов – работал над программой более полугода.

“Это трехчасовой марафон с камерной музыки, написанной Борисом Лятошинским в 1920-х годах. Мы хотим показать в глубоком срезе все уголки его камерной музыки. Амплитуда настроений и жанров здесь – колоссальные. Каждое произведение – удивительный”, – рассказывает Евгений Громов.

Среди премьер – концерт скрипачки Богданы Пивненко “Посвящение Мирослав Скорик”.

“На этом концерте мы исполнили произведение, ноты которого я получила уже после смерти Мирослава Скорика. В начале марта он оставил их для меня в консерватории, но начался карантин и я не смогла их забрать. Я получила папку с нотами в конце июня, уже после его смерти. Эта пьеса называется “Memory”, и это очень символично”, – говорит Богдана Пивненко.

Это также и музыкальный киноперформанс “Двое мастеров” – музыка Вадима Храпачева с фильмов Романа Балаяна в живом исполнении Sed Contra EnsEmble. И звуковой трибьют музыканта Андрея Криченка к творчеству Марии Примаченко – “Удивительный Химер». Разрешение на использование работ художницы предоставил Благотворительный фонд “Творческое наследие семьи Марии Примаченко”.

И музыкальная программа в исполнении скрипачки Мирославы Которович, сопрано Сусанны Чахоян и камерного ансамбля “АРТЕХАТТА” – “Букет для маэстро Которовича”. Также музыкальный проект композитора и музыканта Ивана Тараненко “FusioFonia_Музика украинской земли”, в котором он объединил фолк, этно, классику и джаз. И премьера новых произведений Валентина Сильвестрова “In Memoriam”.

Новые джазовые программы представили Лаура Марти и Nazgul Shukaeva Project.

Завершающим аккордом стал совместный концерт New Era Orchestra (арт-директор и дирижер – Татьяна Калиниченко) и швейцарского виртуоза Мориса Штеґера Baroque Twist. Независимый украинский камерный оркестр вместе со знаменитым блок флейтистом выполнили мощные музыкальные композиции эпохи барокко и лучшую версию произведения Антонио Вивальди “Четыре времени года”, которую создал современный британский композитор Макс Рихтер.

Еще одним ядром Bouquet Kyiv Stage стала визуальная программа. Она была представлена ​​художественными выставками с фокусом на период шестидесятников. Это – выставка “Город людей: графика шестидесятников”, где были показаны работы – большинство из них впервые – Александра Дубовика, Александра Левича, Алексея Захарчука, Михаила Вайнштейна, Виктора Зарецкого и Аллы Горской.

Живописец Александр Дубовик, которому Bouquet Kyiv Stage обязан своим символом – Букетом, – также представил выставку работ, которые ранее не выставлялись. Ее название – “Воспоминание о будущем”.

“Воспоминания о будущем” – это не просто игра в парадоксы или способ развлечь публику. Вопрос о будущем очень сложно. Сейчас проводятся впечатляющие эксперименты, которые доказывают, что будущее на уровне частиц влияет на нас и изменяет настоящее. В общем искусство живет вне времени – оно о тех же вещах, на протяжении веков. и эта идея безвременья, общечеловеческие ценности, надежды, планы и страхи – воплощены в моих работах “, – рассказывает Александр Дубовик.

Литературно-мемориальный музей М. Булгакова подготовил особую инсталляцию о крепком взаимосвязь между городом и художником – “Альма-матер Михаила Булгакова”. А мастерская GORN представила на фестивале выставку скульптур “Тени”.

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Театральное направление, впервые появился в программе, представленный перформансом режиссера Олега Липцина “ЯR” – за поэтическим сборником Марианны Кияновской “Бабий Яр. Голосами”. Наряду с профессиональными актерами к спектаклю присоединилась и аудитория.

“Об этом уже так много сделано, сказано, написано, что для того, чтобы браться за эту тему еще раз, нужно какое-то основание. И это основание я нашел для себя в текстах Марианны Кияновской” Бабий Яр. Голосами “. Эта поэтическая, чрезвычайно впечатляющая сборник, стала толчком для идеи перформанса “, – говорит Олег Липцын.

Среди новых направлений в этом году был и литературный. Его куратор – литературовед и литкритика Евгений Стасиневич. В программу вошли четыре дискуссии о урбанистической тексты, публичное интервью с Софией Андрухович и Ночь поэзии. Своими историями и опытами на литературной сцене делились Сергей Жадан, Екатерина Калитко, Ирина Целик, Ярослава Стриха, Михаил Назаренко, Марк Белорусец, Артем Чех, Светлана Тараторина.

Детская программа представлена ​​интерактивными театрализованными представлениями для детей и их родителей “Цветные игры” и “ТИК-ТАК” от объединения “Творческий дом», событиями для подростков от пространства архитектурного образования Archikidz, а также творческими мастер-классами “Город мастеров”.

“Жизнь продолжается!” – такой была тема традиционных бесед под ясенем, на которые ежегодно приглашает соучредитель Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин. Беседы проходили ежедневно во дворе “Софии Киевской” под столетним ясенем. К публичным разговоров были приглашены люди, которые в той или иной степени изменили нашу жизнь. Среди них – режиссер Ольга Данилюк, ученый-гигиенист, председатель Общества токсикологов Украины Николай Проданчук, писательница Марианна Кияновская, историк, доктор исторических наук, профессор Георгий Касьянов и другие.

Традиционно вход на все события был свободным по входным билетом на территорию “Софии Киевской”. Также из-за ограничений, связанных с карантином, организаторы и посетители соблюдали все необходимые меры безопасности.

Официальный сайт фестиваля: http://bouquetstage.com/