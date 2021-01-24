Сегодня, 24 января, в Украине вспоминают погибших во время обстрела террористами "ДНР" микрорайона "Восточный" в Мариуполе.

Об этом рассказывают #Буквы.

Боевики “ДНР” нанесли артиллерийский удар по городу с систем залпового огня БМ-21 “Град” и “Ураган”.

Ракеты били по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон “Восточный”) и прилегающему поселку Виноградное Волновахского района.

ВНИМАНИЕ! ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ!

Жертвами обстрела стали 30 человек, из них двое детей, еще 108 – получили ранения. Повреждено 30 жилых домов, семь учебных заведений, инфраструктурные объекты. Приостановил работу металлургический комбинат “Азовсталь”.

Фото: Evgeny Sosnovsky

Тогдашний президент Петр Порошенко своим указом объявил 25 января днем траура. В июне 2015 года в городе установили памятник жертвам обстрела.

Позже СБУ доказала, что жилой район обстреляли пророссийские наемники из русской артиллерии и по приказу офицеров российской армии.