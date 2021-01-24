Об этом рассказывают #Буквы.
Боевики “ДНР” нанесли артиллерийский удар по городу с систем залпового огня БМ-21 “Град” и “Ураган”.
Ракеты били по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон “Восточный”) и прилегающему поселку Виноградное Волновахского района.
ВНИМАНИЕ! ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ!
Жертвами обстрела стали 30 человек, из них двое детей, еще 108 – получили ранения. Повреждено 30 жилых домов, семь учебных заведений, инфраструктурные объекты. Приостановил работу металлургический комбинат “Азовсталь”.
Фото: Evgeny Sosnovsky
Тогдашний президент Петр Порошенко своим указом объявил 25 января днем траура. В июне 2015 года в городе установили памятник жертвам обстрела.
Позже СБУ доказала, что жилой район обстреляли пророссийские наемники из русской артиллерии и по приказу офицеров российской армии.
- Ранее #Буквы рассказывали о шестой годовщине силового противостояния в период с 18 по 20 февраля 2014 года.