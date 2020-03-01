Шесть лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация официально приняла решение о введении своих войск на территорию Украины.

Об этом сообщают #Буквы.

1 марта 2014 года самопровозглашенный “председатель Совета министров АР Крым” Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в “обеспечении мира и спокойствия” на территории Крыма.

В ответ, в тот же день Путин отправил в Совет Федерации предложение о вводе российских войск в Крым. Обе палаты Государственной думы 1 марта 2014 в 17:20 проголосовали за введение российских войск на территорию Украины, и в Крым в частности.

Начиная с 1 марта, российские войска начали масштабные силовые акции, направленные на блокирование украинских военных баз на территории полуострова, захват административных помещений, контроль транспортных магистралей, аэродромов и других стратегически важных объектов.

Кроме того, российские десантники захватывали объекты в Крыму в форме “Беркута”, об этом указывают фотографии самых десантников, сделанные в захваченных государственных учреждениях АР Крым, которые удалось достать с их аккаунтов в социальных сетях.

16 марта оккупационными властями был проведен “референдум” о независимости Крыма, которым они пыталась легитимизировать захват иностранной территории.

18 марта, в Москве Путин совместно с самопровозглашенными председателем Совета Министров Крыма Сергеем Аксеновым, спикером Верховной Рады АРК Владимиром Константиновым, и председателем СГГА Алексеем Чалым подписали договор о принятии Республики Крым в состав России.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признала такие действия России военной агрессией, неспровоцированной и основанной на совершенно безосновательных предположениях и поводах.