Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет пояснил, почему считает нецелесообразной необходимость сдавать внешнее независимое оценивание абитуриентам, которые поступают на заочную форму обучения.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Он считает, что человек, который давно получил среднее образование, имеет право учиться на заочном, не сдавая ВНО для поступления.

Но при этом у него не должно быть права учиться на бюджетной форме или переходить на дневную форму обучения.

“Человек закончил учебное заведение лет 20 назад и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс?… И на дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения”, – заявил министр.

Он пояснил, что возможность для перехода заочников на стационар необходимо запретить.

Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.