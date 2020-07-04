Об этом он сказал в интервью LB.ua.
Он считает, что человек, который давно получил среднее образование, имеет право учиться на заочном, не сдавая ВНО для поступления.
Но при этом у него не должно быть права учиться на бюджетной форме или переходить на дневную форму обучения.
“Человек закончил учебное заведение лет 20 назад и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс?… И на дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения”, – заявил министр.
Он пояснил, что возможность для перехода заочников на стационар необходимо запретить.
Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.
Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.
- Проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате.
- 30 июня около 200 протестующих собралось на акцию протеста против нового и. о. главы Министерства образования Сергея Шкарлета.