Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил о случаях, когда мошенники назначают встречи от его имени.

Об этом он проинформировал в Telegram.

“В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащии и другим лицам и представляются мной. Говорят: “Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет”, а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече”, — сообщил министр.

Он отметил, что ему неизвестна цель мошенников, и попросил всех быть внимательными и проверять номера, с которых такие звонки поступают.

“Все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. По указанным номерам прошу обращаться тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников”, — добавил он.

Вот упомянутые министром номера МОН:

По словам Шкарлета, в полицию МОН еще не обращалось, но юристы министерства рассматривают такую возможность.