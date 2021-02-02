Об этом он проинформировал в Telegram.
“В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащии и другим лицам и представляются мной. Говорят: “Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет”, а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече”, — сообщил министр.
Он отметил, что ему неизвестна цель мошенников, и попросил всех быть внимательными и проверять номера, с которых такие звонки поступают.
“Все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. По указанным номерам прошу обращаться тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников”, — добавил он.
Вот упомянутые министром номера МОН:
По словам Шкарлета, в полицию МОН еще не обращалось, но юристы министерства рассматривают такую возможность.
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