Covid-19 Украина

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«Вопрос закрыт»: Шкарлет прокомментировал найденный в его научных работах плагиат

Временный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет прокомментировал найденный в его научных работах плагиат.

Пятница, 18 сентября 2020, 12:49

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

В частности, Шкарлет снова опроверг наличие плагиата в научных работах.

“Есть два заключения профессиональных органов, представителей, опубликованные на сайте и опровергающие те вещи, которые вы разгоняете в Сети. Я абсолютно уверен, что для большей части ученых Украины этот вопрос закрыт”, – заявил он.

Стоит отметить, что 11 сентября Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества образования Украины подтвердил, что в научных работах Шкарлета есть плагиат. Глава комитета по этике и руководитель Нацагентства Сергей Квит заявил, что плагиат констатировали в трех работах Шкарлета.

Была проведена экспертиза — отрывки научных работ, переведенные на английский язык, направлялись трем международным экспертам: профессору этики и права, лицензированному адвокату в США Кристину Мориарти, который работает в международной организации по академической добродетели, чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту по вопросам пиратства и плагиата Кшиштофу Гутовскому. Все они подтвердили плагиат в работах Шкарлета.

Теги: Верховная Рада, Міністерство освіти та науки, Сергій Шкарлет, плагиат

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