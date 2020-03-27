Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – Зорян Шкиряк решил уйти на самоизоляцию после того, как у начальника полиции Киева Андрея Крищенко диагностировали коронавирус.

Об этом Шкиряк сообщил в комментарии #Буквам.

Он уточнил, что виделся с Крищенко в понедельник.

“Хотя мы и были оба в масках и перчатках, но иду на самоизоляцию. Эта беда может случиться с кем-угодно”, – отметил Шкиряк.

Собеседник в МВД сообщил #Буквам, что Крищенко давно не контактировал с министром Арсеном Аваковым.

“Он был у министра очень давно. У Авакова такой график, что он даже с заместителями редко встречается”, – подчеркнул собеседник, отвечая на вопрос, когда Крищенко в последний раз общался с главой МВД.