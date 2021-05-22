Шкодить іміджу країни: Індія просить соцмережі видалити згадки про «індійський» штам COVID-19

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на лист.
У міністерстві аргументують свою позицію тим, що Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно не називала цей штам “індійським”. Прив’язування цього варіанту COVID-19 до країни шкодить її іміджу.
Офіційно ВООЗ називає цей штам “B.1.617”. Однак ЗМІ та соцмережі часто асоціативно називають його “індійським”, оскільки перші випадки зараження були зафіксовані саме у цій країні в грудні минулого року.
За цим же принципом інші штами називають “британським”, “бразильським” та “південноафриканським”. Однак країна наполягає, що нема жодних підстав для того, щоб називати штам “індійським”.
“Це абсолютно неправильно. Не існує такого штаму COVID-19, який науково цитується як такий ВООЗ. ВООЗ не асоціювала термін “індійський штам” із варіантом коронавірусу В.1.617 у жодному зі своїх звітів”, – йдеться в листі.
Міністерство наполягає, щоб соцмережі видалили усі матеріали зі згадкою про “індійський” штам, оскільки вони породжують нерозуміння та шкодять іміджу країни на міжнародній арені.
Ситуація з COVID-19 в Індії
Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.
Особливо важка ситуація із захворюваність на коронавірус фіксується останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.
2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано понад 400 000 нових випадків зараження.
У наступні дні так само фіксували понад 3 тисячі смертей за добу. 6 травня В Індії повідомили 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.
30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.
1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським та таким, що порушує права людини.
Глобальні та індійські компанії, зокрема, Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.
7 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що наша країна надасть гуманітарну допомогу Індії, яка потерпає від спалаху коронавірусної інфекції. Відповідний указ з дорученням уряду вже підписано.
Ввечері п’ятниці на сайті президента опублікували відповідний указ Зеленського № 186/2021. У ньому він постановляє надати гуманітарну допомогу Республіці Індія, а Кабінету Міністрів України — забезпечити її надання.
Україна планує витратили 15 млн гривень на гуманітарну допомогу Індії. З них 11 млн для державної служби з надзвичайних ситуацій і 4 млн – для Національної гвардії. Ця сума повинна покрити й деякі витрати, пов’язані з доставленням допомоги.
- Влада Сполучених Штатів Америки заявила, що направить підтримку Індії.