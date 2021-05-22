Шкодить іміджу країни: Індія просить соцмережі видалити згадки про «індійський» штам COVID-19

Міністерство інформаційних технологій Індії надіслало листа усім компаніям-представникам соціальних мереж з проханням видалити матеріали зі згадкою про “індійський” штам коронавірусу.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на лист.

У міністерстві аргументують свою позицію тим, що Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно не називала цей штам “індійським”. Прив’язування цього варіанту COVID-19 до країни шкодить її іміджу.

Офіційно ВООЗ називає цей штам “B.1.617”. Однак ЗМІ та соцмережі часто асоціативно називають його “індійським”, оскільки перші випадки зараження були зафіксовані саме у цій країні в грудні минулого року.

За цим же принципом інші штами називають “британським”, “бразильським” та “південноафриканським”. Однак країна наполягає, що нема жодних підстав для того, щоб називати штам “індійським”.

“Це абсолютно неправильно. Не існує такого штаму COVID-19, який науково цитується як такий ВООЗ. ВООЗ не асоціювала термін “індійський штам” із варіантом коронавірусу В.1.617 у жодному зі своїх звітів”, – йдеться в листі.

Міністерство наполягає, щоб соцмережі видалили усі матеріали зі згадкою про “індійський” штам, оскільки вони породжують нерозуміння та шкодять іміджу країни на міжнародній арені.