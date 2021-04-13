Одна зі шкіл в іспанському місті Мурсія після року дистанційного навчання організувала для учнів уроки на пляжі Лос-Ньєтос.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Уроки організувала школа Фелікса Родрігеса де ла Фуенте.

Парти розставили прямо на піску, а діти сидять за ними в масках.

“Це безпечно, діти весело проводять час. Те, про що вони дізнаються тут, вони не забувають”, – сказав учитель англійської мови Хуан Франсиско Мартінес.

Вчителі починають підготовку до уроків на пляжі о 8 ранку. Вісім груп дітей беруть участь у 20-хвилинних уроках, після чого переходять до інших зон-класів. У такий спосіб навчаються діти від 3 до 12 років.

Зазначається, що випадків коронавірусу серед школярів поки не фіксували.

Крім того, уроки на пляжі є частиною ширшого проєкту під назвою Fresh Air. Він спрямований на поліпшення якості повітря для дітей під час пандемії COVID-19 – зокрема, через навчання на відкритому повітрі.