Структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

“В ситуации, в которой сегодня оказалась Украина и весь мир, мы видим, насколько важна автономия школ и учителей, прописаная в новом Законе “О среднем образовании”. Дистанционное обучение в школах происходит по-разному. И поэтому именно школы должны определять, как они завершат этот учебный год, что нужно подтянуть и усовершенствовать, на чем акцентировать внимание. Мы даем такую возможность, ведь они лучше знают свои особенности, учеников и учителей. И стандартизированный подход ко всем здесь не сработает”, – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она напомнила, что даже не в условиях карантина, в соответствии с законодательством, учебный год в украинских школах должен начинаться 1 сентября и завершаться не позднее 1 июля.

Так, при определении структуры и форм обучения педсовет должен ориентироваться на образовательную программу, учебный план, возрастные особенности учащихся, их физическое, психическое и интеллектуальное развитие, особенности региона и тому подобное. Ориентиром должны быть государственные стандарты общего среднего образования.

Также во время карантина учебный материал может быть освоен с помощью дистанционного обучения. После карантина – через уплотнение материала с организацией повторения отдельных тем.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на карантин, ученики должны быть переведены в следующий класс и получить свидетельства достижений, а выпускники – документы об образовании