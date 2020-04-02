Об этом сообщает пресс-служба МОН.
“В ситуации, в которой сегодня оказалась Украина и весь мир, мы видим, насколько важна автономия школ и учителей, прописаная в новом Законе “О среднем образовании”. Дистанционное обучение в школах происходит по-разному. И поэтому именно школы должны определять, как они завершат этот учебный год, что нужно подтянуть и усовершенствовать, на чем акцентировать внимание. Мы даем такую возможность, ведь они лучше знают свои особенности, учеников и учителей. И стандартизированный подход ко всем здесь не сработает”, – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
Она напомнила, что даже не в условиях карантина, в соответствии с законодательством, учебный год в украинских школах должен начинаться 1 сентября и завершаться не позднее 1 июля.
Так, при определении структуры и форм обучения педсовет должен ориентироваться на образовательную программу, учебный план, возрастные особенности учащихся, их физическое, психическое и интеллектуальное развитие, особенности региона и тому подобное. Ориентиром должны быть государственные стандарты общего среднего образования.
Также во время карантина учебный материал может быть освоен с помощью дистанционного обучения. После карантина – через уплотнение материала с организацией повторения отдельных тем.
В ведомстве подчеркнули, что несмотря на карантин, ученики должны быть переведены в следующий класс и получить свидетельства достижений, а выпускники – документы об образовании
- 6 апреля, в Украине начнется проект “Всеукраинская школа онлайн”, рассчитанный для дистанционного обучения школьников с пятого по одиннадцатый класс.
- Учебный год в украинских школах завершится 1 июля, как это предусмотрено законодательством, но не для выпускников 11-х классов.
- МОН отменило итоговую аттестацию для учеников 4-х и 9-х классов.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.