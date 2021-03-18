Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Мэр столицы отметил, что в ночь с пятницы на субботу в 00:00 20 марта начинают действовать строгие карантинные ограничения.
Будет запрещено проведение массовых развлекательных, спортивных, культурных мероприятий. Остановится работа учреждений культуры.
Детские сады будут работать, а вот школьники пойдут на весенние каникулы. После каникул обучение продолжится в дистанционном режиме.
Ученики 5 – 11 классов уходят на каникулы уже с четверга, 18 марта. А с понедельника, 22 марта, на каникулы пойдут ученики начальной школы.
Весенние каникулы продлятся неделю – до 28 марта.
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