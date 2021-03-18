Школы в Киеве идут на весенние каникулы раньше, а после будут работать в дистанционном режиме.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что в ночь с пятницы на субботу в 00:00 20 марта начинают действовать строгие карантинные ограничения.

Будет запрещено проведение массовых развлекательных, спортивных, культурных мероприятий. Остановится работа учреждений культуры.

Детские сады будут работать, а вот школьники пойдут на весенние каникулы. После каникул обучение продолжится в дистанционном режиме.

Ученики 5 – 11 классов уходят на каникулы уже с четверга, 18 марта. А с понедельника, 22 марта, на каникулы пойдут ученики начальной школы.

Весенние каникулы продлятся неделю – до 28 марта.