Украинские школьники, которые прошли самоизоляцию, не обязаны сдавать тест или приносить справку о состоянии здоровья для того, чтобы вернуться к учебному процессу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.

Самоизоляция для школьников предусмотрена в случае, если в классе есть подтвержденный СОVID-19 хотя бы у одного из учеников. В таком случае все остальные идут на 14-дневную самоизоляцию.

Самоизоляция учеников в таком случае предусмотрена постановлением правительства №641 и постановлении главного государственного санитарного врача Украины №50.

В этих нормативных документах ничего не сказано о том, что есть какие-то ограничения для учеников, которые закончили самоизоляцию и хотят вернуться в школу.

После истечения срока самоизоляции они не должны сдавать тест на коронавирус, а также не обязаны предоставлять справки о состоянии здоровья для продолжения обучения.