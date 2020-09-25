Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.
Самоизоляция для школьников предусмотрена в случае, если в классе есть подтвержденный СОVID-19 хотя бы у одного из учеников. В таком случае все остальные идут на 14-дневную самоизоляцию.
Самоизоляция учеников в таком случае предусмотрена постановлением правительства №641 и постановлении главного государственного санитарного врача Украины №50.
В этих нормативных документах ничего не сказано о том, что есть какие-то ограничения для учеников, которые закончили самоизоляцию и хотят вернуться в школу.
После истечения срока самоизоляции они не должны сдавать тест на коронавирус, а также не обязаны предоставлять справки о состоянии здоровья для продолжения обучения.
- Ранее Министерство образования и науки сообщило, что директорам тех украинских школ, которые работают в “красной зоне” и не придерживаются правил карантина, грозит штраф или уголовная ответственность.