Из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября этого года, школьников могут отправить на внеплановые каникулы.

Об этом сообщил в комментарии журналистам министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Так, на местных выборах многие избирательные комиссии будут размещены в школах.

В связи с этим сейчас МОЗ вместе с Центральной избирательной комиссией разрабатывают механизм для безопасного проведения выборов в условиях эпидемии коронавируса, чтобы это было “максимально комфортно и максимально безопасно с точки зрения здоровья”.

“Если вы спрашиваете о школах, то мы уже понимаем что нужно будет делать какие-то дополнительные небольшие каникулы. Чтобы в то время, когда будет заседание комиссии и подсчет голосов (тем более, что сейчас все это происходит по измененной системе, и потребуется время), чтобы дети не учились в школе в это время”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что необходимо еще несколько дней для разработки с ЦИК всех механизмов “до мелочей”.

(На видео – с 8:30)