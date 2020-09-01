Об этом сообщил в комментарии журналистам министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Так, на местных выборах многие избирательные комиссии будут размещены в школах.
В связи с этим сейчас МОЗ вместе с Центральной избирательной комиссией разрабатывают механизм для безопасного проведения выборов в условиях эпидемии коронавируса, чтобы это было “максимально комфортно и максимально безопасно с точки зрения здоровья”.
“Если вы спрашиваете о школах, то мы уже понимаем что нужно будет делать какие-то дополнительные небольшие каникулы. Чтобы в то время, когда будет заседание комиссии и подсчет голосов (тем более, что сейчас все это происходит по измененной системе, и потребуется время), чтобы дети не учились в школе в это время”, – отметил Степанов.
Он уточнил, что необходимо еще несколько дней для разработки с ЦИК всех механизмов “до мелочей”.
(На видео – с 8:30)
- Из-за вспышки коронавируса COVID-19 обучение в школах и высших учебных заведениях с 1 сентября будет проходить по новым карантинным правилам. Так, вход в помещения учреждений образования будет возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски и респираторы можно не использовать, но они нужны во время передвижения по помещениям учреждения. В то же время для учеников 1-4 классов вход в школу и передвижение по ней разрешается без маски или респиратора.
- В Киеве из-за коронавируса у двух учителей образовательный процесс в одной из школ с 1 сентября будет организован в дистанционном режиме.