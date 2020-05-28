Гимнастическую школу Дерюгиных впервые за 63 года выселяют из Октябрьского дворца. Около 100 гимнасток и их тренеры не имеют другого выхода, кроме как проводить тренировки на улице.

Об этом говорится в обращении коллектива “Школы Дерюгиных”.

Начиная с 1957 года главный офис и спортивный зал школы расположен в Октябрьском дворце.

“Сейчас впервые за 63 года мы оказались в ситуации, когда “Школу Дерюгиных” буквально выселяют из Октябрьского дворца. Всемирно известная школа, воспитавшая не одну олимпийскую чемпионку, остается без основной базы для тренировок. Это ставит под угрозу подготовку спортсменов высокого уровня”, – говорится в обращении коллектива.

Член исполнительного комитета НОК Украины, тренер Альбина Дерюгина лично обратилась к президенту Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и помочь ее решить.

“Недавно мы получили письмо от руководства Октябрьского дворца об аварийном состоянии здания, на основании чего школе отказали в продлении аренды помещения. Обращаем особое внимание на то, что помещение “Школы Дерюгиных” единственное в Октябрьском дворце был укреплен металлическими стяжками. Несмотря на это, основная часть всего комплекса Октябрьского дворца продолжает работать и там уже анонсируются концерты, а закрывают только “Школу Дерюгиных”, – говорится в обращении.

Коллектив школы Дерюгиных также обращается к руководству профсоюзов.

Их просьбы: