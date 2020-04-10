Школу онлайн Зеленского делает «95 квартал» и «Мама хохотала»

Covid-19 Украина

обновлено 10.04.2020 в 15:03

Всего:

2203(+311)

Болеют:

2073(+311)

Выздоровели:

61

Умерло:

69(+12)

15:55 Учитель Всеукраинской онлайн-школы рассказал, почему на уроках случаются ошибки
15:25 ОАЭ передадут Украине 10 тонн гумпомощи для борьбы с COVID-19
15:22 В Николаеве с начала 2020 года больных пневмонией стало в 18 раз больше, чем год назад, – врач
15:19 «Она слетела»: в Николаеве полицейский без маски нашел себе оправдание
14:58 Почти 9 тысяч украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой, – Кулеба
14:55 Синоптик прогнозирует заморозки и мокрый снег 15 апреля
14:31 Преследование Черновол – попытка опорочить и унизить Революцию Достоинства, – Турчинов
14:24 В Тернополе решили не вводить комендантский час на выходных
Эксклюзив
14:23 В Житомирской области из-за поджога сухой травы горел сельский совет
13:49 В Ивано-Франковске после Пасхи ждут вторую волну COVID-19
13:34 Кличко заявил, что точной даты открытия метро в Киеве пока нет
12:58 Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, – МОЗ
12:39 Учительница онлайн-школы Зеленского объяснила свою ошибку: медведи и писать не умеют
12:37 Хельсинский союз призвал Раду не предоставлять Нацгвардии полицейских функций
12:30 В Китае доказали пользу лечения коронавируса препаратами от ВИЧ
12:25 В Украине всех пациентов с пневмонией будут тестировать на коронавирус
11:56 Стала известна предварительная повестка дня внеочередного заседания Рады
11:39 Зеленский назначил Пристайко главой «евроатлантической» комиссии
10:58 Харви Вайнштейн в тюрьме вылечился от COVID-19
10:20 В Японии заявили, что больных COVID-19 в стране может быть в разы больше, чем по статистике
10:02 Истребители США перехватили два российских самолета-разведчика у Аляски
08:39 К экс-депутатке Черновол пришли с обыском по делу Партии регионов
08:29 Экономика Украины упадет на 5% вследствие пандемии коронавируса, – советник Зеленского
07:58 COVID-19: Премьер-министра Британии перевели в обычную палату
07:55 МВД запустило в Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию

Школу онлайн Зеленского делает «95 квартал» и «Мама хохотала»

Производством видеоуроков для проекта "Всеукраинская школа онлайн" занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых "Квартал 95" и "Мама хохотала".

Пятница, 10 апреля 2020, 15:21

Об этом рассказала генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега, передает издание “Украинские новости”.

“Производством занимаются медиа-специалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшенов и фрилансеры.Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также “лицами” каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина, студии Квартал 95, студии Мамахохотала, студии Patriot и других. Ими же совместно предоставлена ​​часть производственных мощностей для съемок – камеры, освещаемые и звуковые приборы, компьютеры для монтажа. Часть аппаратуры является частной собственностью специалистов-фрилансеров”, – сказала она.

Как рассказала операционной директор общественного союза “Освитория”, совместно с которым Офис Президента реализовывает проект, запись уроков для онлайн-школы идет одновременно на 7 локациях.

“Уже отснято более 200 роликов и ежедневно снимаются далее. Но если карантин будет продлен, команда готова к тому, чтобы на весь его период снимать и транслировать уроки”, – сказала она.

При этом в “Освитории” заявили, что проект “Всеукраинская школа онлайн” не приносит доход.

Как сообщалось ранее, во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, рассказала детям о “белом медведе  из  Антарктического полуострова”, который якобы прислал ей письмо.

Теги: 95 квартал, Владимир Зеленский, школа, Коронавирус, карантин, онлайн

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!