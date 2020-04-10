Школу онлайн Зеленского делает «95 квартал» и «Мама хохотала»

Производством видеоуроков для проекта "Всеукраинская школа онлайн" занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых "Квартал 95" и "Мама хохотала".

Об этом рассказала генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега, передает издание “Украинские новости”.

“Производством занимаются медиа-специалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшенов и фрилансеры.Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также “лицами” каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина, студии Квартал 95, студии Мамахохотала, студии Patriot и других. Ими же совместно предоставлена ​​часть производственных мощностей для съемок – камеры, освещаемые и звуковые приборы, компьютеры для монтажа. Часть аппаратуры является частной собственностью специалистов-фрилансеров”, – сказала она.

Как рассказала операционной директор общественного союза “Освитория”, совместно с которым Офис Президента реализовывает проект, запись уроков для онлайн-школы идет одновременно на 7 локациях.

“Уже отснято более 200 роликов и ежедневно снимаются далее. Но если карантин будет продлен, команда готова к тому, чтобы на весь его период снимать и транслировать уроки”, – сказала она.

При этом в “Освитории” заявили, что проект “Всеукраинская школа онлайн” не приносит доход.

Как сообщалось ранее, во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, рассказала детям о “белом медведе из Антарктического полуострова”, который якобы прислал ей письмо.