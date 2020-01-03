В Сети появилась аудиозапись разговора уже бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о замначальнике Службы безопасности в Днепропетровской области, который ранее был заподозрен в госизмене.

Запись опубликовал Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Разговор произошел 1 июля прошлого года между Трубой и экс-начальником Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорем Щербиной. Последнего называли “правой рукой” Трубы.

Щербина попросил Трубу “решить вопрос” заместителя начальника СБУ в Днепропетровской области Владимира Михайлова, которого в 2018 году обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России. Он отметил, что Михайлова до сих пор даже никто не вызывал на допрос, в частности, в ГБР.

“И последний вопрос, такой шкурный, так сказать. Меня за**уют, много близких людей по днепропетровском СБУшнику, по Михайлову. СБУ расследовало дело по измене Родине, какие-то там деньги получал, документы еще в октябре. Расследовали, расследовали и на*уй вам сбросили. Он ходит на работу до сих пор… Он говорит: вы меня или в тюрьму посадите, или давайте что-то делайте. Меня никто на допрос даже не вызывает. Ты не слышал?” – заявил Щербина, обращаясь к Трубе.

В ответ на это глава ГБР заявил, что “услышал” суть проблемы.

После этого Щербина выразил мнение, что если бы в СБУ могли предъявить по Михайлову серьезные доказательства, то уже бы это сделали. Труба с этим тезисом согласился.

Михайлов был заподозрен в сотрудничестве с чиновниками из Запорожской области, которые вели подрывную деятельность против Украины в пользу РФ и также были задержаны.