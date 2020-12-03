Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Также синоптики напоминают, что на дорогах возможна гололедица. Водителям необходимо быть осторожными.
В ДСНС Украины добавили, что в столице до конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря ожидается густой туман. Видимость до 200-500 м. Объявлен I уровень опасности.
- 31 октября Карпаты засыпало мелким снегом. Температура воздуха опустилась до -4°С. Заснежило и на популярных украинских курортах.
- В Карпатах покрыло плотным снегом гору Поп Иван Черногорский. Напомним, что первый снег в украинских Карпатах выпал 14 октября.