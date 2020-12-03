4 декабря в западных, северных областях и в Приазовье ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Также синоптики напоминают, что на дорогах возможна гололедица. Водителям необходимо быть осторожными.

В ДСНС Украины добавили, что в столице до конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря ожидается густой туман. Видимость до 200-500 м. Объявлен I уровень опасности.