Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов на тему ситуации с распространением коронавируса COVID-19, а также для разъяснения новых мер адаптивного карантина.

Об этом он проинформировал на сегодняшнем заседании Правительства.

С просьбой организовать такое совещание Шмыгаль обратился к министру охраны здоровья Максиму Степанову, министру Кабинета Министров Олегу Немчинову, министру развития общин Алексею Чернышову.

“Чрезвычайно важно сегодня максимально коммуницировать с руководителями районов, городов областного значения… Я попрошу и министра охраны здоровья, и министра регионального развития, и министра Кабинета Министров организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить, снять все проблемные вопросы для того, чтобы мэры также понимали полностью, как работает эта система защиты здоровья наших граждан”, – отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что адаптивный карантин распределен по зонам, чтобы не вводить ограничения по всей Украине.

Шмыгаль заверил, что субъективный человеческий фактор по внесению городов в соответствующие зоны карантина исключен.

“Работает математическая модель, куда вносят данные о количестве новых случаев, динамике заболевания, загрузке коек в больницах, количестве тестирований… Субъективный человеческий фактор исключен. Математическая модель считает относительные приросты, количество заболевших и способность медицинской системы выдерживать эти нагрузки”, – подчеркнул он.

(На видео – с 2:45)