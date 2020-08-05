Об этом он проинформировал на сегодняшнем заседании Правительства.
С просьбой организовать такое совещание Шмыгаль обратился к министру охраны здоровья Максиму Степанову, министру Кабинета Министров Олегу Немчинову, министру развития общин Алексею Чернышову.
“Чрезвычайно важно сегодня максимально коммуницировать с руководителями районов, городов областного значения… Я попрошу и министра охраны здоровья, и министра регионального развития, и министра Кабинета Министров организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить, снять все проблемные вопросы для того, чтобы мэры также понимали полностью, как работает эта система защиты здоровья наших граждан”, – отметил Шмыгаль.
Он уточнил, что адаптивный карантин распределен по зонам, чтобы не вводить ограничения по всей Украине.
Шмыгаль заверил, что субъективный человеческий фактор по внесению городов в соответствующие зоны карантина исключен.
“Работает математическая модель, куда вносят данные о количестве новых случаев, динамике заболевания, загрузке коек в больницах, количестве тестирований… Субъективный человеческий фактор исключен. Математическая модель считает относительные приросты, количество заболевших и способность медицинской системы выдерживать эти нагрузки”, – подчеркнул он.
(На видео – с 2:45)
- 31 июля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. Новые правила начали действовать с 3 августа.
- В Луцке и Тернополе не будут вводить жесткий карантин, несмотря на то, что города отнесли к “красной зоне” из-за роста случаев заболевания Covid-19.
- Власти Львова также решили не вводить дополнительные ограничения из-за отнесения города к “оранжевой” зоне карантина. Так, в городе продолжат работать хостелы и фитнес-центры с соблюдением карантинных норм (использование масок, дезинфекторов, соблюдение дистанции и тому подобное).