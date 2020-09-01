Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в новом учебном году продолжится трансляция телеуроков для школьников.

Об этом глава Правительства проинформировал в эфире телеканала “1+1”.

Шмыгаль отметил, что с 1 сентября обучение проходит в классической форме в целом в Украине. Однако в “красных зонах” карантина оно будет происходить дистанционно.

Премьер уточнил, что родители могут сами выбирать формы обучения для детей.

“Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать для своих детей любую из этих форм обучения”, – рассказал Шмыгаль, уточнив, что соответствующее заявление нужно написать на имя директора.

Глава Правительства также проинформировал, что в новом учебном году будут продолжать транслироваться телевизионные уроки. Это в особенности должно помочь детям в сельской местности в случае дистанционного обучения.

“Мы сегодня занимаемся тем, чтобы провести высокоскоростной интернет. Практически в каждом селе школа интернетом обеспечена. Что касается интернета в сельской местности в целом, здесь нельзя сказать, что у нас тотально покрыта территория Украины. Действительно могут быть проблемы. Для этого будут осуществляться телевизионные уроки – чтобы дети могли через телеканалы получить всю информацию и пройти дистанционно обучение“, – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что также будет возможность “организовать домашнее обучение, когда учителя в средствах индивидуальной защиты смогут обучать детей индивидуально”.

Глава Правительства рассказал, что из госбюджета регионам выделяется образовательная субвенция, из которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты, а также антисептиков. Владельцами учебных заведений являются местные органы самоуправления.

“Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Средства в этом году на данные цели выделены. Владельцы учебных учреждений должны были это обеспечить. Мы это контролируем, проверяем”, – заявил Шмыгаль.

(На видео – с 1:20)