Об этом сообщает правительственный портал.
Шмыгаль обратил внимание на расчеты СНБО, согласно которым в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19. В частности, всплеск ожидается во Львовской области.
В связи с этим премьер Украины призвал глав ОГА переходить к активным действиям.
“Надо уже принимать решения о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, на сколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода”, – сказал Шмыгаль.
Он дал поручения главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горадминистраций подготовить предложения по этому вопросу.
- Полевые госпитали в Украине начнут работать, когда ориентировочное ежедневное количество больных коронавирусом будет составлять от 11 до 15 тысяч.