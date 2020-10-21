Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы предоставить предложения о развертывании мобильных госпиталей, а также расширении больниц, где могут быть дополнительные койко-места для больных COVID-19.

Об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль обратил внимание на расчеты СНБО, согласно которым в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19. В частности, всплеск ожидается во Львовской области.

В связи с этим премьер Украины призвал глав ОГА переходить к активным действиям.

“Надо уже принимать решения о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, на сколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода”, – сказал Шмыгаль.

Он дал поручения главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горадминистраций подготовить предложения по этому вопросу.