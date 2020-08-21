Об этом он рассказал в интервью агентству “Укринформ”.
По словам Шмыгаля, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар.
“Я понимаю обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца. Но мы же понимаем, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. Тогда мы перестраховались, заложили большие курсовые и инфляционные показатели. На сегодняшний день, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года. Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучше, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной”, – подчеркнул премьер.
Он добавил, что курс регулируется “исключительно рынком”, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 грн/доллар, “является абсолютно приемлемым”.
Шмыгаль также выразил мнение, что в той экономической ситуации, в которой находится Украина, “для поддержки украинских экспортеров и “разогрева” экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%”.
По словам главы Правительства, инфляция “оживляет экономику”.
“Что касается инфляции. Она оживляет экономику, а нам это сейчас очень нужно. Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.д., а 2 % инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс”, – заявил Шмыгаль.
- Ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко сказал, что НБУ сохранит плавающий курс гривны и ключевые принципы работы регулятора на межбанке.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за курса гривны, который сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”.
- Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал причину резкого роста курса доллара к гривне в июле. По его словам, решающую роль сыграл психологический фактор. Он также сообщил, что НБУ за несколько дней продал 350 млн долларов для поддержки курса национальной валюты.