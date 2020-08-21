Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал курс доллара до конца 2020 года, отметив, что он "вряд ли выйдет за пределы 29 гривен".

Об этом он рассказал в интервью агентству “Укринформ”.

По словам Шмыгаля, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар.

“Я понимаю обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца. Но мы же понимаем, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. Тогда мы перестраховались, заложили большие курсовые и инфляционные показатели. На сегодняшний день, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года. Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучше, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной”, – подчеркнул премьер.

Он добавил, что курс регулируется “исключительно рынком”, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 грн/доллар, “является абсолютно приемлемым”.

Шмыгаль также выразил мнение, что в той экономической ситуации, в которой находится Украина, “для поддержки украинских экспортеров и “разогрева” экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%”.

По словам главы Правительства, инфляция “оживляет экономику”.

“Что касается инфляции. Она оживляет экономику, а нам это сейчас очень нужно. Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.д., а 2 % инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс”, – заявил Шмыгаль.