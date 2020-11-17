Кабинет Министров Украины пока не рассматривает возможность общенационального тестирования на коронавирус COVID-19 по примеру Словакии.

Об этом проинформировал сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщают #Буквы.

По его словам, для такого тестирования Украине пришлось бы “принимать чрезвычайное положение”.

“Если мы говорим о Словакии, то это страна с населением ориентировочно 5 млн человек. Это примерно Киев и Киевская область. Мы детально, очень детально изучили этот опыт и смотрели, как происходило это тестирование с привлечением армии, полиции, колоссальных человеческих ресурсов и затрат. Дальше происходила жесткая изоляция людей. То есть там фактически в условиях такого чрезвычайного положения происходили мероприятия, для введения которых в Украине также нужно будет принимать чрезвычайное положение. Я не уверен, что бизнес и люди получат удовольствие от этого“, – подчеркнул Шмыгаль.

Глава Правительства уточнил, что Украина вынесла определенные уроки из словацкого тестирования. Например, планируется увеличить количество тестирований “в определенных группах населения”.

“Мы будем это делать, для этого закупаем порядка 8 млн быстрых тестов. До 6 млн уже сейчас контрактуется”, – заявил Шмыгаль.

(На видео – с 1 часа 40 мин.)