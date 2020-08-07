Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает возможность поставок пресной воды с материковой части нашей страны в незаконно аннексированный Крым в случае "гуманитарной катастрофы" на полуострове.

Такое заявление он сделал в интервью “Радио Свобода”.

“В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно, в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее” – отметил Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду “оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз”.

“Это невозможно”, – заявил Шмыгаль.

Премьер также проинформировал, что сейчас технически невозможно поставлять днепровскую воду в Крым.

“Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру”, – заявил он.