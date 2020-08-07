Такое заявление он сделал в интервью “Радио Свобода”.
“В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно, в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее” – отметил Шмыгаль.
При этом он подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду “оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз”.
“Это невозможно”, – заявил Шмыгаль.
Премьер также проинформировал, что сейчас технически невозможно поставлять днепровскую воду в Крым.
“Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру”, – заявил он.
- В марте, сразу после назначения премьер-министром, Денис Шмыгаль сделал неоднозначное заявление о том, что Украина должна подавать воду в Крым “потому что там живут украинцы”. Впоследствии он отказался от своих слов. В дальнейшем, выступая в Верховной Раде, Шмыгаль сообщил, что в случае необходимости воду в аннексированный Крым можно доставлять “цистернами и канистрами” для нужд украинцев.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жители в оккупированном Россией Крыму обеспечены питьевой водой, а проблемы испытывает промышленность оккупантов.
- В “Слуге народа” заявляли, что президент Владимир Зеленский против возобновления поставок воды в оккупированный Крыму.