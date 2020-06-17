Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании Правительства поручил главе Министерства финансов Сергею Марченко обнародовать данные об использовании средств Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 и провести его аудит.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Что касается средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. У меня есть просьба и поручение министру финансов Украины, мы уже два месяца используем фонд на борьбу с COVID-19, общая сумма почти 65 млрд грн, это абсолютно огромная сумма от наших налогоплательщиков. […] Страна должна видеть, на что именно идут эти средства. Поэтому поручаю Министерству финансов провести аудит расходов из фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно”, – сказал Шмыгаль.

Кроме того, он призвал министров подготовить детальные отчеты от министерств, на что именно пошли средства, которые выделялись на борьбу с коронавирусом.

“В дальнейшем, коллеги, давайте договоримся. В случае, если вы планируете получить средства из Фонда борьбы с COVID-19, вы должны это делать публично. Заранее публикуйте проекты решений о выделении средств, объясняйте обществу, почему считаете, что эти средства нужно выделять на то или иное направление. А мы на Правительстве будем публично рассматривать такие постановления и распоряжения”, – добавил премьер.