Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение провести аудит формирования тарифов на газ и его транспортировку.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства.

“Необходимо провести аудит формирования тарифов и рассмотреть возможность снижения тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов”, — подчеркнул премьер.

Глава правительства дал соответствующее поручение проверить обоснованность цен на газ вр.и.о. Министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом.

“У вас есть все рычаги, чтобы урегулировать этот вопрос”, — отметил Шмыгаль.

Также во время заседания Шмыгаль напомнил, что в августе потребители получили возможность выбирать поставщиков газа.

Самые низкие цены на газ для бытовых потребителей, отметил глава правительства, предлагает государственный НАК “Нафтогаз”.