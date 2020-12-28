Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства.
“Необходимо провести аудит формирования тарифов и рассмотреть возможность снижения тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов”, — подчеркнул премьер.
Глава правительства дал соответствующее поручение проверить обоснованность цен на газ вр.и.о. Министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом.
“У вас есть все рычаги, чтобы урегулировать этот вопрос”, — отметил Шмыгаль.
Также во время заседания Шмыгаль напомнил, что в августе потребители получили возможность выбирать поставщиков газа.
Самые низкие цены на газ для бытовых потребителей, отметил глава правительства, предлагает государственный НАК “Нафтогаз”.
- На днях стало известно, что “Нафтогаз” повысил цену газа для бытовых потребителей на 14% в январе 2021 года.
- В ноябре нынешнего года “Нафтогаз Украины” повысил цены на газ для населения почти на 35 %.
- За девять месяцев 2020 года убыток НАК “Нафтогаз Украины” составил 17 млрд гривен. За тот же период в прошлом году компания получила 12,9 млрд гривен прибыли.