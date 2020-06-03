Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до 10 июня состоится заседание Совета Международного валютного фонда, на котором примут окончательное решение о выделении Украине транша на общую сумму 5 млрд долларов. Но в повестке дня заседаний совета директоров МВФ этот вопрос отсутствует.

Об этом он говорил сегодня на заседании Правительства, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы сделали большую работу целой страной, буквально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ, и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша на общую сумму 5 млрд долларов”, – сказал премьер.

Он также отметил, что “сторонники политических спекуляций начали распространять мифы вокруг меморандума с МВФ”.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что среди структурных маяков было определено, в частности, усиление корпоративного управления госпредприятиями, независимость Антимонопольного комитета, реформы таможни и налоговой, а также сохранение принципа “деньги ходят за пациентом” в области медицины.

Стоит отметить, что в повестке дня заседаний совета директоров МВФ, который был составлен на начало июня, вопрос выделения Украине транша отсутствует.

Планируется, что 3 июня МВФ рассмотрит вопрос по Монголии, Барбадоса и Сьерра-Леоне, 5 июня – вопрос по Либерии и Папуа Новой Гвинеи, а 10-го – по Гватемале и Руанде.