Кабинет Министров планирует возобновить процесс приватизации в 2021 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал объекты, которые хотят выставить на продажу.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, Правительство планирует в 2021 году получить от приватизации 12 млрд гривен.

“В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился. Именно поэтому мы предлагаем Верховной Раде снять ограничения на продажу ряда объектов – это 5 теплоэлектроцентралей, три облэнерго предприятий, завод “Большевик”, Одесский припортовый завод, объединенная горно-химическая компания, “Президент отель”, “Объединенная горно-химическая компания”, – сказал Шмыгаль.

В ходе заседания члены Кабмина согласовали соответствующий законопроект. Документом предлагается исключить пункт закона “О приватизации государственного и коммунального имущества”, согласно которому временно, на период установления Правительством карантина и ограничительных мер по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (СОVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что бюджет Украины нуждается в ресурсах для борьбы с эпидемией, удержания экономической стабильности Украины и скорейшего восстановления деловой активности после ограничительных мер.