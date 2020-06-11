Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.

“Украина перешла к адаптивному карантину. Мы сегодня работаем очень тесно с теми регионами, где происходит ухудшение ситуации и оно относительное ухудшение. Мы понимаем, как этим управлять, мы сотрудничаем с областным руководством, с городскими главами, каждый на своем уровне, понимая уровень угрозы или уровень заболеваемости, конкретно управляет и принимает меры и имеет все инструменты, чтобы на уровне местных комиссий ТЭЦ ТЭБ принимать решения и предпринять меры жестче”, – сказал он.

Шмыгаль отметил, что те параметры, по которым выбираются меры по смягчению или по усилению карантина четко прописаны.

“На сегодняшний день каждый день ведем консультации с МОЗом с главным санитарным врачом, сегодня это эффективный инструмент для принятия решений управления в адаптивном режиме мерами карантина и борьбы с COVID-19. Поэтому мы не предусматриваем в ближайшее время менять систему управления карантином в нашей стране”, – подчеркнул он.

При этом премьер назвал условие для усиления карантина.

“Что касается усиления мер, если в критическом количестве областей состоится ситуация, которая приведет к росту, то есть 10 и более областей, это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мероприятий в государстве”, – добавил он.