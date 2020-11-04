Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун целой страны Правительство не планирует, но к более жестким ограничениям может прибегнуть, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

Об этом шла речь сегодня во время заседания Кабинета Министров, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы видим, что очень многие страны в Европе и мире закрываются на повторный жесткий локдаун. Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны. Однако, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит Правительство прибегнуть к более жестким ограничениям”, – заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что министр охраны здоровья Украины Максим Степанов допускает введение карантина “выходного дня” из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в нашей стране.

Он уточнил, что такой карантин предполагает закрытие большего количества магазинов в субботу-воскресенье. Не будут работать заведения питания, например, кафе и рестораны (они будут работать только на “вынос”).

При этом Степанов исключил возможность введения комендантского часа. Он объяснил, что для этого в стране нужно вводить чрезвычайное положение.