Об этом шла речь сегодня во время заседания Кабинета Министров, сообщает корреспондент #Букв.
“Мы видим, что очень многие страны в Европе и мире закрываются на повторный жесткий локдаун. Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны. Однако, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит Правительство прибегнуть к более жестким ограничениям”, – заявил Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что министр охраны здоровья Украины Максим Степанов допускает введение карантина “выходного дня” из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в нашей стране.
Он уточнил, что такой карантин предполагает закрытие большего количества магазинов в субботу-воскресенье. Не будут работать заведения питания, например, кафе и рестораны (они будут работать только на “вынос”).
При этом Степанов исключил возможность введения комендантского часа. Он объяснил, что для этого в стране нужно вводить чрезвычайное положение.
- По состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине подтвердили 9524 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии в нашей стране.
- 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором утвердила новое эпидемическое зонирование. Киев остается в “оранжевой” зоне.
- Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года, усилив ограничения. При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоны.