Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Правительстве не хотят и не видят возможности для введения тотального карантина в стране в связи с коронавирусом COVID-19.

Об этом он заявил в комментарии журналистам после голосования во Львове в воскресенье, 25 октября.

Так, у Шмыгаля спросили, возможен ли тотальный карантин после 1 ноября.

“Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Вы видите, сейчас, к сожалению, все больше становится “красных” зон”, – подчеркнул премьер.

Шмыгаль призвал граждан соблюдать карантинные правила (в частности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию). Он заверил, что в данный момент больничных коек в Украине достаточно.

“Мы готовы сегодня в разы лучше, чем весной… Практически каждый день сейчас проводится штаб, где с главами ОГА, городов мы работаем над тем, чтобы увеличить количество коек, обеспеченных кислородом. Количества коек в Украине достаточно”, – заявил Шмыгаль.

“Конечно, в тех областях – а это город Киев, Донецкая и Одесская области, где мы видим, по прогнозам, что может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом, – мы готовим развертывание мобильных госпиталей”, – добавил он.

(На видео – с 3:37)