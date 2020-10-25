Об этом он заявил в комментарии журналистам после голосования во Львове в воскресенье, 25 октября.
Так, у Шмыгаля спросили, возможен ли тотальный карантин после 1 ноября.
“Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Вы видите, сейчас, к сожалению, все больше становится “красных” зон”, – подчеркнул премьер.
Шмыгаль призвал граждан соблюдать карантинные правила (в частности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию). Он заверил, что в данный момент больничных коек в Украине достаточно.
“Мы готовы сегодня в разы лучше, чем весной… Практически каждый день сейчас проводится штаб, где с главами ОГА, городов мы работаем над тем, чтобы увеличить количество коек, обеспеченных кислородом. Количества коек в Украине достаточно”, – заявил Шмыгаль.
“Конечно, в тех областях – а это город Киев, Донецкая и Одесская области, где мы видим, по прогнозам, что может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом, – мы готовим развертывание мобильных госпиталей”, – добавил он.
(На видео – с 3:37)
- 23 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обновили список зон карантина.
- В МОЗ Украины разработали детальный план, который учитывает способность системы охраны здоровья и определяет алгоритм действий в соответствии к четырем уровням опасности.