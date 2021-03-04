Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости на коронавирус.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“К сожалению, надо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это цифры, статистика. Надо осознавать, началась третья волна эпидемии коронавируса в Украине. Какой у нас инструмент? Это адаптивный карантин. Мы видим, что красный уровень и такой жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской области. Так же Черновицкая область, Житомирская область. Винницкая область на подходе. Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, которые сегодня, по нашей терминологии, имеют оранжевый уровень”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, когда большая часть областей будет в красной зоне, то тогда придется вводить жесткий локдаун.

“Очень не хотелось бы этого делать, но здесь еще раз обращусь к сознанию граждан и скажу, что коронавирус никуда исчез”, – сказал премьер.

Он также отметил, что вакцинация в мире только набирает обороты. “Весь процесс вакцинации займет минимум 2 года. В течение этих двух лет: масочный режим, дезинфекция рук. То есть все те вещи, к которым мы привыкли, и они остаются актуальными”, – отметил Денис Шмыгаль.