Если в ближайшие несколько недель "карантин выходного дня" не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения.

Об этом проинформировал сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.

“И тогда путь будет только один: это жесткий карантин до полного локдауна. При этом локдаун нужно будет вводить как минимум на три недели. Это то, что сейчас сделали Франция, Германия, Австрия, Великобритания, Италия, Польша, Греция, Чехия. То есть уже большинство стран Европы. Закрываются не только кафе и рестораны, кинотеатры и культурные мероприятия. И не только в выходные. Эти страны вводят комендантские часы, ограничения на путешествия между различными регионами”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он заверил, что в Правительстве понимают, что введение “долгосрочного полного локдауна нанесет удар по нашей экономике”.

По словам премьера, Кабинет Министров не будет вводить полный локдаун до тех пор, пока есть альтернатива (например, в виде “карантина выходного дня”).

“Поэтому мы говорим, что решение о полном локдауне не будет внедрено, пока у нас есть альтернатива. Но над этой альтернативой нужно работать всем вместе и достичь хотя бы плато и остановки роста эпидемии”, – сообщил Шмыгаль.

С трибуны Рады он заявил, что основная задача “карантина выходного дня” – выйти на 12-15 тысяч больных в сутки (а в своем Telegram-канале впоследствии написал, что нужно выйти на не более 11-12 тыс. больных в сутки).

“Я не собираюсь приукрашивать ситуацию, зимой нас ждут сложные времена… Основная задача “карантина выходного дня” — сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству больных, то есть зафиксировали его в цифрах не более 12−15 тысяч случаев за день. В ближайшие две недели мы должны увидеть первые его результаты при условии соблюдения абсолютно всех правил. Если же этого не произойдет, мы, конечно, начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям. Мы будем вынуждены это делать. Подчеркиваю: каждый день эффективного соблюдения карантина оттягивает принятие более жестких мер. “Карантин выходного дня” – это только 6 выходных дней в ноябре, которые могут дать Украине шанс не иметь локдауна”, — заявил Шмыгаль с парламентской трибуны.

Он добавил, что главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко поручено проводить консультации с бизнесом, ассоциациями, с Верховной Радой, с городскими головами и принять окончательно согласованный план мероприятий, который может быть задействован в случае введения более жесткого карантина.