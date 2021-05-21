Голова Кабінету Міністрів Денис Шмигаль розповів деталі графіку поставок вакцин проти коронавірусу COVID-19 в Україні. За його словами, до кінця травня очікуються поставки кількох препаратів.

Про це він поінформував сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує кореспондент #Букв.

Шмигаль нагадав, що за прямими контрактами з виробниками Україна має отримати 34 млн доз вакцин і ще 8 млн доз – у рамках глобального механізму COVAX.

Так, разом із поставками від COVAX Україна має отримати: 21,2 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech, 10 млн доз вакцини Novavax, понад 10 млн доз вакцини, виготовленої за ліцензією AstraZeneca, та 1,9 млн доз вакцини Sinovac.

За словами Шмигаля, до кінця травня очікується поставка близько 350 тисяч доз вакцини від Pfizer.

“З компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцин. З них – 1,2 млн доз по ініціативі COVAX. По цій ініціативі уже 240 тисяч доз поставлено в Україну. До кінця травня має бути поставлено майже 350 тисяч доз, у другому кварталі – 500 тисяч. Інші поставки – в 3-4 кварталах”, – розповів Шмигаль.

Що стосується вакцини Novavax, то перша поставка очікується в серпні.

“Novavax – 10 млн доз: 4 млн доз – у серпні, потім 2 млн доз щомісячно”, – заявив очільник уряду.

Шмигаль поінформував, що Україна також очікує понад один млн доз вакцини від Польщі. Йдеться про препарат, виготовлений за ліцензією компанії AstraZeneca.

“AstraZeneca – понад 10 млн доз: 6,8 млн – по COVAX, а 2 млн – від Serum Institute. 1,2 млн доз ми очікуємо з Польщі за домовленістю з Єврокомісією. По сто тисяч нам також обіцяють наші країни-партнери”, – наголосив голова уряду.

За його словами, поставки вакцини він індійського Serum Institute очікуються “в травні, червні, липні”. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Щодо китайської вакцини Sinovac Шмигаль анонсував наступні поставки: “26 травня – 500 тисяч і ще 200 тисяч доз на початку червня”.

Прем’єр уточнив, що на сьогодні в Україну поставлено 2,5 млн доз вакцин.

“За минулу добу було провакциновано 18 тисяч осіб, але спроможність протестована – це понад 80 тисяч вакцинованих щодня”, – запевнив голова уряду.

“План залишається в силі: вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року”, – додав Шмигаль.

Прем’єр також підтвердив, що Україна не буде закуповувати російську вакцину проти COVID-19 (“Спутник V”), ефективність та безпечність якої не доведена.

“Як ми вже говорили, не пройдена третя стадія клінічних досліджень, незрозуміла ефективність, тобто ми не маємо даних про ефективність. Але ключове питання — ми не будемо купувати вакцину у країни-агресора. Ми про це говорили вже не один раз. Є альтернативи, є світові вакцини, з надвичайно високим, перевіреним, зрозумілим ступенем ефективності, безпеки” – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, минулого тижня голова уряду Денис Шмигаль заявив, що щеплення проти коронавірусу вже в ці вихідні (протягом суботи-неділі) зможуть отримати “всі бажаючі, практично без винятків”, котрі записалися в чергу через “Дію”.

Згодом цю заяву спростував головний державний санітарний лікар, а нині голова МОЗ Віктор Ляшко. Він наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення. В пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років. Такі люди із пріоритетних груп, які записалися в “Дії”, й можуть отримати щеплення на вихідних.