Украина может вновь открыть границы для иностранных граждан, если в течение двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал в эфире телеканала “1+1” премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение об ослаблении карантинных мер”, – отметил Шмыгаль.

В ответ на уточняющий вопрос, при каких цифрах будут открыты границы, он заявил: “При цифрах, когда в течение двух недель будет наблюдаться уменьшение прироста больных. Но пока что границы закрыты до конца сентября. Если будет снижение – откроем быстрее, если не будет – будем принимать отдельное решение: открывать или продолжать их закрытие”.

По словам Шмыгаля, решение о закрытии границ приняли, чтобы “остановить импорт коронавируса в Украину”.

“Мы не первые, и мы не последние. Следом за нами решения о закрытии границ начали принимать европейские страны… Это остановка импорта коронавируса в Украину… Огромное количество людей сюда приезжает, есть туристы, которые приезжают и неконтролируемо находятся в стране, не соблюдая тех необходимых мер, которые нужно соблюдать. Поэтому одна из мер адаптивного карантина – это закрытие границ на въезд большого количества иностранцев, для того, чтобы остановить эту цепочку”, – рассказал глава Правительства.

При этом он заверил, что Украина не понесла убытков вследствие закрытия границ для иностранцев.

“Убытков нет. 21 тысяча иностранцев заехала в Украину с момента закрытия по состоянию на вчера, по данным пограничной службы. Поэтому это большое количество. Единственное что – за каждого из этих людей, которые въехали, есть кто-то ответственный: либо бизнес, либо дипломаты, либо учебные заведения. То есть все эти люди въезжают, они делают тесты, они находятся под контролем одного из официальных украинских юридических или физических лиц, если это родственники”, – сообщил премьер.

(На видео – с 9:05)