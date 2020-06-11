Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что проводит собеседования на вакантные должности министров, и намерен в ближайшее время доукомплектовать Правительство.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.

“За 100 дней мы приблизились к полной комплектации Правительства. Команда формировалась действительно “с марша и в бой” в этих кризисных условиях. На сегодня у нас несколько должностей, мы ведем собеседования и в ближайшее время команда Правительства будет доформирована и окончательно уже представлена”, – сказал премьер.

Шмыгаль также добавил, что надеется, что эта “команда будет давать конкретный результат”.