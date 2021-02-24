Украина ожидает прибытия очередной партии вакцины от коронавируса в марте.

Об этом сегодня во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана.

“В марте ожидаем прибытие очередных партий безопасных вакцин от других производителей”, – сказал Шмыгаль.

При этом, каких именно производителей вакцина будет поставлена премьер не уточнил.

Он также добавил, что вчера в Украину прибыла первая партия из 500 000 вакцин от COVID-19, которая уже направлена в регионы.

“Как и предусмотрено национальным планом вакцинации, первыми получат вакцины украинские медики на передовой борьбы с коронавирусом. Процесс вакцинации безопасной вакциной будет происходить на добровольной основе, и будет осуществляться квалифицированными мобильными бригадами”, – резюмировал Шмыгаль.