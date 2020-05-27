Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, над созданием программы работали более 90 аналитических центров, десятки бизнес-ассоциаций и компаний. Также был создан Совет экономического развития и шесть функциональных групп: по поддержке малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, рынка труда и регулирования.

“Это позволило нам сформулировать дорожную карту изменений, где мы в первую очередь внедряем мероприятия с высоким эффектом и низкой сложностью внедрения. То есть то, что можно сделать как можно скорее и получить высокий эффект. Красной линией, проходящей через всю программу, является принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине. Конечно, это приоритет, локализация, здоровый экономический национализм. И мы будем двигаться в этом направлении. Поэтому одна из частей так и называется: защита украинских товаров и услуг от их импортных конкурентов”, – сказал премьер.

Он отметил, что если есть два одинаковых производители, например, вагонов или автобусов, то приоритет должен быть у завода, на котором работают украинцы и который находится в Украине.

При этом, премьер отметил, что речи о полном отказе от импорта не идет.

“Это не означает, что мы будем бросаться в крайности, однако отныне Украина будет использовать весь спектр инструментов Всемирной торговой организации и генерального соглашения товаров и торговли для защиты наших предприятий”, – пояснил Шмыгаль.

Помощь для бизнеса:

доступные кредиты;

запуск грантовых программ;

расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках;

всесторонняя помощь с выходом на внешние рынки;

уменьшение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес;

упрощение работы малого и среднего бизнеса.

“Наш успех показателен, когда простые ФОПы больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель, это очень важно максимально упростить работу малому бизнесу, особенно микро-бизнеса. Сам документ мы быстро опубликуем и соберем дополнительные отзывы. Мы активно начнем внедрять каждый шаг стратегии, чтобы выйти на экономическое восстановление уже во второй половине этого года”, – добавил глава правительства.