Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о введении в стране "карантина выходного дня" действует безусловно, и у мэров городов нет полномочий отказываться от его выполнения.

Такое заявление глава Правительства сделал в пятницу, 13 ноября, во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

В совещании принимали участие также министры.

Шмыгаль отметил, что на выходных ряд заведений подлежат закрытию или не должны принимать посетителей. В связи с этим он подчеркнул, что мэры городов не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в список.

“У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений Правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения Правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных”, – заявил Шмыгаль.

Он дал поручение главам ОГА скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы “для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей”.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что возле крупных торговых объектов на выходных будут дежурить представители Национальной полиции.

Госпродпотребслужбе и Национальной полиции было поручено осуществлять проверки соблюдения противоэпидемических мер в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам, АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.

В то же время местные власти в некоторых городах Украины отказываются внедрять введенный Кабмином “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.

Об отказе, в частности, заявили власти Львова, Ровно, Одессы, Славянска, Черкасс, Мукачево, Тернополя, Краматорска.