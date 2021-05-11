Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що запроваджений в Україні адаптивний карантин дає свої результати. За словами голови уряду, він може бути продовжений до серпня.

Про це Шмигаль заявив в інтерв’ю для “РБК-Україна”.

Він нагадав, що раніше адаптивний карантин було продовжено до 30 червня.

“В Україні діє адаптивний карантин, він дає свої результати. Зараз він продовжений до 30 червня, як мінімум. Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом’якшення”, – зазначив очільник уряду.

Шмигаль також пояснив, які переваги надає така адаптивна модель карантину.

Ця адаптивна модель дає можливості: починають зростати показники – автоматично запроваджуються обмеження. Не ростуть показники – ми живемо в “зеленій” зоні. Побачимо, що ми побороли епідемію, – взагалі знімаємо всі питання і забули про карантин”, – повідомив він.

Шмигаль також зазначив, що Кабінет Міністрів не планує запроваджувати загальнодержавний локдаун. У разі необхідності будуть закривати на карантин окремі області, як це відбувалося під час попередньої хвилі захворюваності.

“Будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з’являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає. Локдауну держави ми не плануємо. Закривати окремі області у разі необхідності, звичайно, ми будемо. І це буде відбуватися так, як ми щойно це пройшли”, – пояснив Шмигаль.