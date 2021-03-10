Ускорение инфляции в Украине объясняется объективными факторами, однако также есть попытки монопольного сговора и манипуляций на рынке.

Об этом заявил сегодня во время заседания Кабинета Министров премьер Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что на этой неделе были опубликованы данные Государственной службы статистики, согласно которым наблюдается “определенное ускорение инфляционных процессов” в Украине.

Шмыгаль заверил, что правительство “в ежедневном режиме оценивает данные о ценах и социальных товарах – ценах на продукты, которые растут больше всего”.

“Уже сейчас могу сказать: рост происходит и по объективным факторам. Но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены”, – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, то же касается и цен на топливо – бензин, дизтопливо. Шмыгаль прогнозирует их стабилизацию уже в конце марта.

“Конечно, есть объективный фактор (роста цен на топливо, – ред.), ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы так же говорим с представителями АЗС и проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы. Потребители должны иметь доступ к качественному, доступному топливу. По нашим ожиданиям стабилизация цен (на горючее, – ред.) состоится уже в конце марта“, – добавил он.

(На видео – с 8:15)

По данным Государственной службы статистики, потребительские цены в феврале 2021 года против января 2021 года увеличились на 1,0%; по сравнению с февралем 2020 года – на 7,5%.

В феврале 2021 года больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар.

На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Цены на алкогольные напитки повысились на 1,4%, на табачные изделия – на 1,3%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте – на 1,9%. В то же время на 1% подешевели автомобили.