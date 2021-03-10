Об этом заявил сегодня во время заседания Кабинета Министров премьер Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что на этой неделе были опубликованы данные Государственной службы статистики, согласно которым наблюдается “определенное ускорение инфляционных процессов” в Украине.
Шмыгаль заверил, что правительство “в ежедневном режиме оценивает данные о ценах и социальных товарах – ценах на продукты, которые растут больше всего”.
“Уже сейчас могу сказать: рост происходит и по объективным факторам. Но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены”, – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, то же касается и цен на топливо – бензин, дизтопливо. Шмыгаль прогнозирует их стабилизацию уже в конце марта.
“Конечно, есть объективный фактор (роста цен на топливо, – ред.), ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы так же говорим с представителями АЗС и проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы. Потребители должны иметь доступ к качественному, доступному топливу. По нашим ожиданиям стабилизация цен (на горючее, – ред.) состоится уже в конце марта“, – добавил он.
(На видео – с 8:15)
По данным Государственной службы статистики, потребительские цены в феврале 2021 года против января 2021 года увеличились на 1,0%; по сравнению с февралем 2020 года – на 7,5%.
В феврале 2021 года больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар.
На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.
Цены на алкогольные напитки повысились на 1,4%, на табачные изделия – на 1,3%.
Цены на транспорт выросли на 1,6% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте – на 1,9%. В то же время на 1% подешевели автомобили.
- Ранее Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год: отмечалось, что рост потребительских цен составит 7%.