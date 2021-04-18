З понеділка, 19 березня, розпочнеться прийом заявок на отримання 8 тис. грн допомоги від держави для підприємців та найманих працівників у “червоних” зонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

Підприємці зможуть подати запит через портал або застосунок “Дія”.

“Тому закликаю українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання допомоги. Сподіваюся, що місцева влада теж підставить плече підтримки та збільшить виплати людям у межах своїх регіонів”, – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував місцевій владі надати фінансову допомогу людям та бізнесу, що постраждають від введення локдауну, та пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму.