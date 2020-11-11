Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программах поддержки бизнеса в условиях карантина выходного дня.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах. Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, Правительство в полной мере восстановит и расширит следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работникам в связи с простоем;

программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80 % кредита будет покрываться государством);

возможность применения механизма признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством;

продолжение реализации программы доступных кредитов “5-7-9”, которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0 %.

Напомним, Кабинет Министров Украины сегодня на заседании ввел жесткий карантин выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника.