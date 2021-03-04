Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал возможную цену на электроэнергию для населения после 1 апреля.

Об этом он сказал на пресс-конференции о работе правительства.

По его словам, сейчас вопрос тарифа обсуждается в Министерстве энергетики.

“Цена на электроэнергию для населения с первого апреля – этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, цена останется 1,68”, – отметил Шмыгаль.

Премьер также рассказал, что выполнение меморандума с производителями “зеленой” электроэнергии происходит, но есть задержка относительно погашения долгов.

“Погашение происходит. Есть задержка, но нарушать меморандум и не погашать долги у нас намерений нет. Меморандум будет выполняться даже с возможными задержками. С точки зрения продолжения сотрудничества, в меморандуме есть договоренности с нашими международными финансовыми партнерами относительно выпуска “зеленых” облигаций, которые будут направлены на расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. И также мы ведем разговор относительно упорядочения работы рынка электроэнергии, чтобы в будущем дисбалансов, которые приведут к задолженности, не возникало”, – сказал премьер-министр.

Он также отменил, что ожидает назначения Верховной Радой министра энергетики.