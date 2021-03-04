Об этом он сказал на пресс-конференции о работе правительства.
По его словам, сейчас вопрос тарифа обсуждается в Министерстве энергетики.
“Цена на электроэнергию для населения с первого апреля – этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, цена останется 1,68”, – отметил Шмыгаль.
Премьер также рассказал, что выполнение меморандума с производителями “зеленой” электроэнергии происходит, но есть задержка относительно погашения долгов.
“Погашение происходит. Есть задержка, но нарушать меморандум и не погашать долги у нас намерений нет. Меморандум будет выполняться даже с возможными задержками. С точки зрения продолжения сотрудничества, в меморандуме есть договоренности с нашими международными финансовыми партнерами относительно выпуска “зеленых” облигаций, которые будут направлены на расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. И также мы ведем разговор относительно упорядочения работы рынка электроэнергии, чтобы в будущем дисбалансов, которые приведут к задолженности, не возникало”, – сказал премьер-министр.
Он также отменил, что ожидает назначения Верховной Радой министра энергетики.
- У более чем 60% украинцев семейное финансовое положение существенно ухудшилось из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
- Кабинет министров утвердил порядок компенсаций для людей, которые используют электроотопление.