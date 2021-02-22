Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль требует объяснений от вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского из-за фото, на котором рядом с ним идет лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

“Жду от Олега Уруского срочного объяснения”, – написал Шмыгаль, добавив фото.

На фото видно, как рядом с министром Олегом Уруским на оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби шагает Рамзан Кадыров.

Сам Олег Уруский накануне написал, что во главе украинской официальной делегации находится в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021.

“IDEX – это уникальная площадка для установления и развития отношений с руководством правительственных учреждений и организаций, вооруженных сил и предприятий по всему миру”, – отметил Уруский.

Он также сообщил, что встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали.

“Во время встречи с Федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республикой Пакистан Зобайдою Джалал оценили текущее состояние военно-технического сотрудничества между нашими государствами. Подняли вопрос развития промышленной кооперации оборонных предприятий обеих стран. Впереди еще много работы – встречи, переговоры, подписание контрактов, знакомства с современными тенденциями на рынке ВВТ”, – отметил Уруский.