Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента.
Инициатором проекта постановления является премьер-министр Денис Шмыгаль. Документ зарегистрирован под №3827 10 июля.
Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук отметила, что на следующей неделе Верховная Рада на обычном пленарном или внеочередном заседании планирует рассмотреть назначение вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Ранее сообщалось, что кандидатуру на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса могут назвать уже через неделю.