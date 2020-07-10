В Верховную Раду внесли проект постановления о назначении бывшего главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого заместителя министра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента.

Инициатором проекта постановления является премьер-министр Денис Шмыгаль. Документ зарегистрирован под №3827 10 июля.

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук отметила, что на следующей неделе Верховная Рада на обычном пленарном или внеочередном заседании планирует рассмотреть назначение вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.