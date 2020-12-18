Об этом шла речь ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
Ранее сегодня стало известно, что миссия Международного валютного фонда начнет пересмотр соглашения stand-by для Украины на следующей неделе.
Глава правительства Денис Шмыгаль уверен, что транш от Фонда поступит уже в начале 2021 года.
“Буквально час назад, президент Украины совместно с МВФ вышли с сообщением, что уже в начале следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года, но наше сотрудничество продолжится”, — сказал премьер-министр.
- Ранее сообщалось, что Кабинет министров вынужден был сократить дефицит госбюджета на 2021 с 6 до 5,5%. из-за переговоров с МВФ.
- О том, что будет, если не будет транша от МВФ — в материале.