Об этом шла речь ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Ранее сегодня стало известно, что миссия Международного валютного фонда начнет пересмотр соглашения stand-by для Украины на следующей неделе.

Глава правительства Денис Шмыгаль уверен, что транш от Фонда поступит уже в начале 2021 года.

“Буквально час назад, президент Украины совместно с МВФ вышли с сообщением, что уже в начале следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года, но наше сотрудничество продолжится”, — сказал премьер-министр.