Об этом шла речь ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Ранее сегодня стало известно, что миссия Международного валютного фонда начнет пересмотр соглашения stand-by для Украины на следующей неделе.

Глава правительства Денис Шмыгаль уверен, что транш от Фонда поступит уже в начале 2021 года.