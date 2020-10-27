Правительство передало на развитие дорог во Львовской области 61,5 млн гривен из денег, которые предусматривались для Министерства охраны здоровья на совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 21 октября.

“…Передать часть бюджетных назначений, предусмотренных в 2020 году Министерству охраны здоровья … по программе “Реализация государственного инвестиционного проекта “Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине”, в сумме 104 752 000 гривен … на улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской области в сумме 61 552 000 гривен”, – говорится в распоряжении.

Кроме того, из денег на онкобольных Правительство передало 20 млн грн на реставрацию главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко; создание центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета в сумме 7 200 000 грн; на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в Киеве в сумме 6 млн грн; 10 млн грн – на развитие производственных мощностей Новоконстантиновской шахты.

Кроме того, Правительство узаконило перераспределение общего бюджета, предоставленного “Укравтодору”.

Из 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 65,77 млн грн пойдет на осовременивание сообщения Киев – Сумы – Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,2 млн грн – также на развитие дорог во Львовской области.