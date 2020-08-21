Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что "дыры" в государственном бюджете нашей страны нет, а существует "плановый дефицит".

Об этом он проинформировал в интервью агентству “Укринформ”.

“В этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом. Но никакой “дыры” в бюджете нет. Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5 % ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14 %. Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 млрд гривен, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва“, – отметил Шмыгаль.

Он заверил, что власти “четко понимают” источники покрытия такого дефицита бюджета.

Премьер также сообщил, что сейчас страна “стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом”.

Среди источников покрытия бюджета он назвал налоговые поступления, дивиденды от государственных предприятий, займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках.

“У нас нет сегодня долговых угроз и просрочек. Украина вовремя и по графику выполняет все свои обязательства перед кредиторами, несмотря на всю сложность экономической ситуации в мире и стране. Поэтому с поиском средств проблем не будет”, – заверил Шмыгаль.