Об этом он проинформировал в интервью агентству “Укринформ”.
“В этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом. Но никакой “дыры” в бюджете нет. Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5 % ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14 %. Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 млрд гривен, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва“, – отметил Шмыгаль.
Он заверил, что власти “четко понимают” источники покрытия такого дефицита бюджета.
Премьер также сообщил, что сейчас страна “стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом”.
Среди источников покрытия бюджета он назвал налоговые поступления, дивиденды от государственных предприятий, займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках.
“У нас нет сегодня долговых угроз и просрочек. Украина вовремя и по графику выполняет все свои обязательства перед кредиторами, несмотря на всю сложность экономической ситуации в мире и стране. Поэтому с поиском средств проблем не будет”, – заверил Шмыгаль.
- Ранее в Счетной палате сообщили, что план доходов госбюджета Украины в первом полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%.
- 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект №3279 Кабмина о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год”. Эти изменения были обусловлены необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом. Тогда Министерство финансов предлагало сократить почти на половину финансирование культуры и кино. Также было предусмотрено сокращение расходов на спорт.