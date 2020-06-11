Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что летние детские лагеря в этом году могут не открыть из-за эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.

Шмыгаль подчеркнул, что лично он выступает против открытия летних лагерей в этом году, ведь дети могут подхватить коронавирус и принести его в семью.

При этом, на данный момент Правительство ожидает данные Министерства охраны здоровья, чтобы принять окончательное решение.

“Я очень сомневаюсь в целесообразности открытия детских лагерей в этом году. Но, мы договорились с рядом министерств, с МОЗом, что они покажут свои расчеты, аргументы, убеждения. Если смогут убедить, в том числе и Кабмин, как коллегиальный орган, возможно, мы пойдем на эти вещи. Но пока я, как и вы, отношусь очень настороженно к возможности открытия детских лагерей ближайший месяц как минимум”, – сказал премьер.

Он добавил, что в пятницу к концу дня или в понедельник МОЗ предоставит свои расчеты.